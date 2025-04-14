İsmail Kartal’ın maaşı tartışma konusu oldu

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Lig'de geçen hafta Nassaji Mazanda'yı 1-0 yenerken, lider Tractor FC'nin berabere kalmasıyla puan farkını 4'e indirdi.

Ancak bitime sadece 4 hafta kalması ve Persepolis'in, lider Tractor ve ikinci sıradaki Sepehan'a göre bir maç fazlasının bulunması İsmail Kartal'ın takımı için işleri zora sokan etkenler olarak görünüyor.

İran basınında ise Persepolis ve Kartal için eleştiri dozu artmaya başladı. Son olarak İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışan Javad Manafi, Tasnim'e verdiği röportajda Persepolis'in gerekli motivasyondan yoksun olduğunu belirterek, teknik ekibin bu sorunu çözmesi gerektiğini savundu.

Bir dönem Persepolis'te de görev yapan Manafi, "Önceki maçlarda oyuncular daha istekliydi ama son birkaç maçta oyuncularda bu isteğin ve arzunun azaldığını gördük ve maalesef önemli birkaç puan kaybedildi" ifadelerini kullandı.

İranlı futbol adamı, Kırmızılar'ın ligde şampiyonluğa ulaşma şansına ilişkin bir soruya ise "İş zorlaştı ama hiçbir şey imkansız değil. Persepolis, geçmiş yıllarda en zor şartlarda defalarca şampiyonluk yaşadı ve bu yıl da şansı var ama önemli olan son dört maçta en iyi sonuçları alıp Tractor ve Sepahan'ın hata yapmasını beklemek." yanıtını verdi.

İran takımının gol fırsatları yaratma konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Javad Manafi, İsmail Kartal'ın Persepolis'teki performansıyla ilgili olarak ise şu sözleri sarf etti:

"Bu teknik direktör geldiğinde birçok kişi Persepolis'in ligi kazanacağını bekliyordu ancak artık işler zorlaştı ve şampiyonluğun kaderi artık Persepolis'in elinde değil.

İsmail Kartal'dan henüz özel bir şey göremedik, önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz. Kartal, Persepolis'ten yüklü bir maaş alıyor ve taraftar bu hocadan sadece şampiyonluk bekliyor. Kartal'dan beklentiler yüksek ve bu da onun işini zorlaştırıyor"