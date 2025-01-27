İsmail Kartal’ın Süper Lig’den istediği oyuncular ortaya çıktı

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İsmail Kartal’ın Süper Lig’den istediği oyuncular ortaya çıktı

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal yeni takımı ile sözleşme imzalamadan önce yaptığı açıklamada Süper Lig’den oyuncular istediğini belirterek görüşmeler yaptıklarını söyledi. Kartal’ın istediği 2 oyuncu ortaya çıktı.

Persepolis'e imza atan İsmail Kartal, Türkiye'den transfer yapmak istediklerini söylemişti. İsmail Kartal, geçtiğimiz cumartesi günü İran'a giderken havalimanında yaptığı açıklamada, "Türkiye'den götürmek istediğim oyuncular var. Görüşüyoruz. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Alabilirsek, buradan takip ettiğim, bildiğim oyuncular var. Onları almak için uğraşacağız. Türkiye'den takip ettiğimiz, birlikte çalışmak istediğim oyuncular var." sözlerini sarf etmişti.

2 OYUNCU ORTAYA ÇIKTI

İran'dan İvna'nın haberine göre, Persepolis'in CEO'su Reza Darvish, Türkiye'den Alman asıllı bir forvetle görüştüklerini doğruladı.

Darvish'in bu açıklamasının ardından Persepolis'in gündemindeki isimlerin Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun ve Fenerbahçe'den Cenk Tosun olduğu öne sürüldü. İki futbolcunun piyasa durumlarına değinildi ve Serdar Dursun'un 400 bin euro'luk güncel piyasa değeri ile 1.4 milyon euro'luk Cenk Tosun'a göre transferinin daha yakın olduğu iddia edildi.

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