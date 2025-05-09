İsmail Kartal'ın takımına saldırı! Ortalık savaş alanına döndü

İran Kupası'nda Khyber Khorramabad ile Persepolis karşı karşıya geldi. Kritik maçı İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis 2-1'lik skor ile kazanmayı başardı. Maçta son düdüğün çalmasının ardından büyük olaylar çıktı. İsmail Kartal, yaşananlar nedeniyle basın toplantısını tamamlamayarak tepki gösterdi.

İSMAİL KARTAL'IN MAÇIN ARDINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

İsmail Kartal, maçın ardından yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti. Kartal, "Afshin Pirovani'ye rakip takım görevlisi yumruk attı, gözüne geldi. Bu, futbolun ruhuna aykırı." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam açıklamalarına, "Daha dün otele gelirken Ali Alipour'a öyle küfürler edildi ki anlatamam. Takımımıza da hakaretler yağdı. Ben Khorramabad halkının böyle insanlar olduğunu düşünmüyorum. Futbolda kazanırsın, kaybedersin. Ama birbirimize saygı göstermek zorundayız. Saygının olmadığı yerde ne mutluluk olur ne de adalet." sözleriyle devam etti.

MEDYA DİREKTÖRÜ DE KONUŞTU

Persepolis Kulübü'nün medya direktörü Alireza Ashraf da maçta yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre; Ashraf, maç sonrası gazetecilere yaptığı konuşmada, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ashraf'ın açıklamaları şu şekilde;

"Keşke farklı bir ortamda konuşsaydık. Maç başlamadan önce oyuncularımıza yönelik küfürler edildi, sahaya taş atıldı. Gerçekten şok ediciydi. İlk maçta biz, Khyber takımını elimizden geldiğince saygıyla ağırlamıştık. Bu karşılığı beklemiyorduk. Ortada net bir neden yoktu. Saha içindeki gerginlik değil, daha baştan itibaren bir düşmanlık vardı."

"GÖZLEMCİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SÖYLEDİK"

"Soyunma odamıza giden yolda en az yüz kişinin olduğunu defalarca gözlemciye ve güvenlik görevlilerine söyledik. Ama maç bittikten sonra iki ya da üç kişi gelip Pirovani'ye fiziksel saldırıda bulundu. Hangi kelimeyle tarif edebilirim bilmiyorum. Bu bir spor müsabakası değilmiş gibiydi. Maalesef bu kişilerin Khyber üyeleri olduğunu tespit ettik. Bu tür davranışlar sporun ve misafirperverliğin ruhuna tamamen aykırı. Çok üzgünüz."