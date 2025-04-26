İsmail Kartal’ın transfer listesinde Fenerbahçe’den 2 oyuncu var

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal’ın transfer listesinde Fenerbahçe’den 2 oyuncu var

Kariyerine İran ekiplerinden Persepolis’te devam eden İsmail Kartal’ın transfer listesi ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın listesinde Fenerbahçe’den 2 oyuncu olduğu öğrenildi.

Ocak ayı sonunda İran ekibi Persepolis'e imza atan teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

İran basınından Tasnim'de yer alan habere göre, İsmail Kartal yeni sezonda tanıdığı futbolcularla çalışmak istiyor. Deneyimli hocanın bu nedenle rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği belirtildi.

Haberde İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile Osayi-Samuel'i listesine aldığı iddia edildi.

Deneyimli çalıştırıcının ayrıca Kongolu forvet Thievy Bifouma'yı da takip ettiği aktarıldı.

Persepolis'in başında 13 maça çıkan İsmail Kartal, 1.46'lık puan ortalaması tutturdu.

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