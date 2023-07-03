İsmail Kartal'ın transfer raporu ortaya çıktı

Jorge Jesus’un ayrılığı sonrası tekrardan teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal’ın sarı-lacivertli yönetime verdiği rapor ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre İsmail Kartal önümüzdeki sezon ligde şampiyonluk yaşamak için 5 bölgeye takviye gerektiğini belirtti. İşte o bölgeler;

KALECİ

Her ne kadar geçen sezon kaleyi koruyan Altay Bayındır ve İrfan Can’ın performanslarından memnun kalan İsmail Kartal, Altay’ın tribün ile yaşadığı sorunlar ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak bir kaleci transferi istedi.

SOL BEK

İsmail Kartal geçen senenin başında transfer edilen Lincoln’ü kadroda düşünmediğini yönetime belirtirken Oostorwolde’yi kampta denemeye karar verdi. Deneyimli teknik direktör Oostorwolde'nin performansından memnun kalmaması halinde sol bek için takviye talep edecek.

STOPER

Fenerbahçe için geçen sezonun en istikrarlı futbolcusu konumunda yer alan Atilla Szalai’nin Avrupa'dan talipleri artıyor. Szalai'nin takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda sarı-lacivertliler stoper mevkisi için bir transfer gerçekleştirmeyi planlıyor.

8 NUMARA

Hem savunmada hem de hücumda etkili olabilen oyuncuları kullanmayı tercih ettiği bilinen İsmail Kartal, 8 numara mevkisi için yönetimden rakip ceza alanına top taşıyabilen, delici koşular yapabilecek bir isim bulunmasını istiyor.

SAĞ KANAT

Diego Rossi’nin performansını yeterli bulmayan İsmail Kartal’ın o mevki için elinde sadece Ryan Kent ve Emre Mor’un kalması üzerine forma rekabetini arttırmak için sağ kanada bir ismin daha transfer edilmesini istediği iddia edildi.