İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın teknik ekibinde yer alacak isimler kesinleşti.

İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın teknik ekibinde yer alacak isimler açıklandı.

Kanarya'nın yeni sezonda teknik kadrosu şu şekilde;

Teknik Direktör: İsmail Kartal
Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe
Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle
Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak
Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu
Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan
Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav
Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan
Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz
Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin
Analist: Kerem Güneş
Analist: Mehmet Turhan Demir

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