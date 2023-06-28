İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

62 yaşındaki teknik adamın, yarın Hac görevinden dönüp yönetim ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe’deki 3. döneminin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak bu kez işler çok daha farklı olacak. İlk iki döneminde bir transfer bile yaptıramayan Kartal’ın takviye talepleri büyük ölçüde yerine getirilecek.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcının bu konuyla ilgili olarak yönetime bir rapor sunacağı kaydedildi. Yönetim ayrıca İsmail Kartal’ın kendi ekibini kurmasına da yeşil ışık yakacak. Ali Koç, teknik direktör seçimi konusunda ‘camiayı iyi bilen’ vurgusunu yapmıştı.

Kartal da bu konunun üzerinde durarak, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin’i ekibine dahil etmek istiyor.

Deneyimli hocanın ilk basın toplantısında ise taraftara seslenerek, daha önce olduğu gibi yine kendisine ve oyunculara destek vermelerini talep edeceği öğrenildi.