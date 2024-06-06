İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de sezonu 99 puanla kapatan ve ayrılan İsmail Kartal'ın yeni takımı netlik kazandı.

Fenerbahçe'den ayrılışının ardından geleceği merak konusu olan İsmail Kartal, Suudi Arabistan'ın Al-Taawoun takımıyla görüşmelere koyuldu.

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FENERBAHÇE'DEN 3 FUTBOLCU İSTİYOR
Al-Taawoun ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kartal, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder, Rade Krunic ve Serdar Aziz'i transfer etmek üzere hızla harekete geçti.

Fenerbahçe'de geçirdiği rekorlarla dolu sezonun ardından şampiyonluk elde edemeyen İsmail Kartal, Al-Taawoun ile yeni bir serüvene atılmak için vakit kaybetmedi.

TÜRKİYE'DEKİ TEKLİFLERİ REDDETTİ
Türkiye'den gelen tekliflere sırtını dönen İsmail Kartal, Al-Taawoun ile masaya oturarak Suudi Arabistan ekibiyle bir yıllık görevi kabul etti.

Fenerbahçe'de sıkça tercih ettiği üç oyuncuyu Al-Taawoun'a kazandırmak isteyen Kartal, bu transferler için çalışmalara başladı.

99 PUANLA REKOR KIRDI
İsmail Kartal, Fenerbahçe ile bu sezon ortalama 2.4 puan toplayarak 99 puanla rekor kırdı.

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