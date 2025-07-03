İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı: İran takımı Türk teknik direktör için geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı: İran takımı Türk teknik direktör için geliyor

İran ekibi Persepolis, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktör koltuğunu doldurmak için bir diğer Türk teknik direktöre teklif yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran İran ekibi Persepolis'in bir diğer Türk teknik direktörün peşinde olduğu öğrenildi.

Ligi Traktör ve Sepahan'ın ardından üçüncü sırada bitiren İran ekibinin Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı ve görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Persepolis'in yanı sıra diğer bir güçlü İran ekibi Esteghlal FC'nin de tecrübeli teknik direktörle çalışmak istediği öne sürüldü.

Persepolis 16, Esteghlal FC 9 şampiyonlukla İran Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan takımlar.

Son Haberler
Galatasaray'a Premier Lig'den iki rakip: Hakan Çalhanoğlu!
Galatasaray'a Premier Lig'den iki rakip: Hakan Çalhanoğlu!
Temmuz kira artış oranı belli oldu
Temmuz kira artış oranı belli oldu
Emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı kesinleşti! TÜİK duyurdu...
Emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı kesinleşti! TÜİK duyurdu...
TÜİK enflasyonu açıkladı: Emekliler merakla bekliyordu…
TÜİK enflasyonu açıkladı: Emekliler merakla bekliyordu…
Cip kontrolden çıktı! İnşaat bariyerleri yerle bir oldu
Cip kontrolden çıktı! İnşaat bariyerleri yerle bir oldu