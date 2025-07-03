İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı: İran takımı Türk teknik direktör için geliyor

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran İran ekibi Persepolis'in bir diğer Türk teknik direktörün peşinde olduğu öğrenildi.

Ligi Traktör ve Sepahan'ın ardından üçüncü sırada bitiren İran ekibinin Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı ve görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Persepolis'in yanı sıra diğer bir güçlü İran ekibi Esteghlal FC'nin de tecrübeli teknik direktörle çalışmak istediği öne sürüldü.

Persepolis 16, Esteghlal FC 9 şampiyonlukla İran Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan takımlar.