İsmail Köybaşı, Beşiktaş'a attığı golü anlattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.

Göztepe'nin golünü atan İsmail Köybaşı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını ikinci yarı ise kendilerinin oyuna hakim olduğunu aktaran Köybaşı, "Özellikle golden sonra çok baskılı oynamaya başladık. İkinci, hatta üçüncü golü de atabilirdik ama rakip buna müsaade etmedi. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Her iki taraf da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Süper Lig'e çıktığımız bu sezonda hedeflerimizden biri, iyi ki Göztepe'nin maçı var dedirtmekti. Bence bunu başardığımızı düşünüyorum. Stadın ambiyansı, ortam ve oyunun her anına olan ilgi bunu gösteriyor. Taraftarımız bize ve Türkiye'ye bunu gösteriyor" dedi.

"BELKİ DE KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜNÜ ATTIM"

Golü hakkında konuşan Köybaşı "Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş'a denk geldi. Beşiktaş'a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim. Ekmeğini yediğim, hele ki beni çocukluktan alıp bir yerlere getiren bir kulübe asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Sosyal medyada yankı bulmuş. Saygım sonsuzdur" diye konuştu.

