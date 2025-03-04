İsmail Küçükkaya canlı yayında açıkladı: Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı...

İsmail Küçükkaya "Yeni Bir Sabah" programında gazete başlıklarını okuyarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ceza evinden çıkarılarak ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a destek olması için hastaneye götürülmesi gündem olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin telefonla Selahattin Demirtaş'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği hatırlatan Küçükkaya'nın, Cumhuriyet'in 'Anayasa hesapları' manşetini okurken "Cumhur İttifakına bir ortak daha geliyor" değerlendirmesi dikkat çekti.

İşte Küçükkaya'nın açıklaması:

"CUMHUR İTTİFAKI'NA DEM PARTİ'NİN DE KATILDIĞINI ÖNGÖREBİLİRİZ"