İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve Selçuk Tepeli'yi çizdi. Hicvin ustası Emre Ulaş'tan düşenin dostu olmaz karikatürü

Hicvin ustası Emre Ulaş Kılıçdaroğlu'nun züccaciyecisi'ne giren İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve Selçuk Tepeli'yi çizdi. Ulaş'tan düşenin dostu olmaz karikatürü.

İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve Selçuk Tepeli'yi çizdi. Hicvin ustası Emre Ulaş'tan düşenin dostu olmaz karikatürü

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan çarpıcı bir karikatür geldi.

Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde aldığı yenilgi sonrası CHP’den başlayan ‘değişim tartışmalarına’ muhalif medyanın aldığı tavra değinen Ulaş, ‘Kılıçdaroğlu’nun züccaciyecisine giren enkırmenleri’ çizdi.

ZÜCCACİYECİ DÜKKANINA GİREN FİL

Emre Ulaş’ın karikatüründe İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve Selçuk Tepeli’nin züccaciyeci dükkânına giren filler olarak resmedildiği görülüyor.

İşte Emre Ulaş’tan güldürürken düşündüren o karikatür:

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PORTAKAL’DAN SERT SÖZLER

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Pişkinlik içinde bulunuyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Portakal, Sözcü TV’de sunduğu ana haberde Kılıçdaroğlu’nu, “Ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değildir. Sizin de ağır yenilgi demenizi doğu bulmam” ifadesine sert bir dille tepki gösterdi. “Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz” diyerek sert sözler söylemişti.

Fatih Portakal’ın dışında İsmail Küçükkaya ve Selçuk Tepeli’den de Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştiriler gelmişti.

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