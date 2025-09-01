İsmail Küçükkaya Halk TV’den ayrıldı: Yeni bir kanalla anlaştı mı?

Kaynak: T24
İsmail Küçükkaya Halk TV’den ayrıldı: Yeni bir kanalla anlaştı mı?

Halk TV’de "Yeni Bir Sabah" programını sunan İsmail Küçükkaya kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Küçükkaya henüz yeni bir kanalla anlaşmadığını belirterek teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmedi. T24'e konuşan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ HERHANGİ BİR KANALLA ANLAŞMADIM"

Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.

