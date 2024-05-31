İsmail Küçükkaya imzayı attı. Yeni adresi belli oldu

Medyada bu dönem yaşanan transferler şok üstüne şok etkisi yarattı. FOX TV’de 9 yıl boyunca, Halk TV’de 2 yıl boyunca haberleri sunan İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi belli oldu.

Sabah haberciliğinde çığır açan Türk televizyonlarındaki öncü isimlerden biri olan Küçükkaya’nın Sözcü TV ile anlaşma yolunda olduğu iddia edildi.

Son anlaşmaların tamamlanmasının ardından ileriki günlerde gazeteci Küçükkaya yeni yayın döneminde Sözcü TV ekranlarında olacak. Küçükkaya’nın Sözcü TV ile prensipte anlaştığı da ileri sürüldü.

Tefarruatlarda uzlaşılması halinde Türkiye Küçükkaya’yı Sözcü TV’de izleyecek.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya’da doğan İsmail Küçükkaya, 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Küçükkaya ilk gazeteciliğine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Çeşitli gazete ve televizyonlarda boy gösteren Küçükkaya, 2013'te FOX TV'ye transfer oldu. 9 yıl burada çalıştıktan sonra 2022'de ise Halk TV’ye geçti.

52 yaşında olan gazeteci Küçükkaya 2016 yılında Eda Demirci ile evlendi. Çift 2020 yılında boşandı.