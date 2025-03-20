İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak açıklama: Erdoğan'ın İmamoğlu karşısında kazanma ihtimali yok!

İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamaları gerekçe gösterilerek gözaltına alınması Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandırdı.
19 Mart sabahında 06.30 sularında gözaltına alınan İmamoğlu dünden bu yana Vatan Emniyet'te. Savcılık açıklamasında İmamoğlu için 'Suç örgütü lideri' ifadeleri kullanıldı.
Dış basında İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından gözaltına alınması 'Erdoğan, rakibini gözaltına aldırdı' manşetlerinin atılmasına sebep oldu.
"ERDOĞAN'IN KAZANMA İHTİMALİ YOK"
İsmail Küçükkaya da Yeni bir sabah programında İmamoğlu operasyonuna değindi. 33 yıllık bir gazeteci olduğunu ifade eden Küçükkaya, her şeyin normal olduğu bir seçimde Erdoğan'ın İmamoğlu'nu yenme ihtimali olmadığını şu sözlerle kaydetti:
- Şimdi, şunu çok konuşuluyor, onu ifade edeyim. Bunu söylememde hiçbir beis yok. Hani, 33 yıllık bir gazeteciyim. Herhangi bir sandıkta yani, her şeyin normal olduğu Erdoğan'la İmamoğlu'nun yarıştığı bir seçimde Erdoğan'ın kazanma ihtimali yok.
- Dün de yoktu, 14 Mayıs'tan önce de yoktu, bundan sonra da hiç olmayacak. Tekrar ediyorum, bunu ben söyleyeyim. Kim ne düşünürse düşünsün, bu bir tahmin. Bir yurttaş, bir gazeteci tahmini.
- Çok soru geliyor. Hatice Hanım da sormuş. Sayın Erdoğan'ın her şeyin normal olduğu bir seçim kampanyasında ve seçim gününde Sayın İmamoğlu ile yarışması durumunda o seçimi kazanma ihtimali yok.
- Ama hani, her şey normal koşullarda seyrederse. Fakat Erdoğan 14 Mayıs'tan önce de İmamoğlu ile yarışmak istemedi. O tarihte de İmamoğlu adaylaştırılsa idi eğer yine de biz bugün gördüklerimizi o gün görecektik.
- Evet, tekrar ediyorum. Eğer İmamoğlu 14 Mayıs seçim süresince adaylaştırılsa idi, bu 6'lı masa veya CHP tarafından bugün yaşadıklarımızın aynısını o gün yaşayacaktık. Yani Erdoğan'la İmamoğlu'nun biz sandıkta yarıştıklarını göremeyecektik. O zaman da, bundan sonra da bunu göremeyiz.