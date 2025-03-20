İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak açıklama: Erdoğan'ın İmamoğlu karşısında kazanma ihtimali yok!

İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamaları gerekçe gösterilerek gözaltına alınması Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandırdı.

19 Mart sabahında 06.30 sularında gözaltına alınan İmamoğlu dünden bu yana Vatan Emniyet'te. Savcılık açıklamasında İmamoğlu için 'Suç örgütü lideri' ifadeleri kullanıldı.

Dış basında İmamoğlu'nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından gözaltına alınması 'Erdoğan, rakibini gözaltına aldırdı' manşetlerinin atılmasına sebep oldu.

"ERDOĞAN'IN KAZANMA İHTİMALİ YOK"

İsmail Küçükkaya da Yeni bir sabah programında İmamoğlu operasyonuna değindi. 33 yıllık bir gazeteci olduğunu ifade eden Küçükkaya, her şeyin normal olduğu bir seçimde Erdoğan'ın İmamoğlu'nu yenme ihtimali olmadığını şu sözlerle kaydetti: