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  • Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan sonra 2 transfer daha. Arka arkaya aldılar

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan sonra 2 transfer daha. Arka arkaya aldılar

Halk TV, İsmail Küçükkaya transferinden sonra iki ünlü gazeteciyle daha anlaşma sağladı. Gazeteciler Özlem Akarsu Çelik ve Ferhat Boratav ile anlaştı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:53
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İsmail Küçükkaya'dan sonra Halk TV'den 2 yeni transfer daha

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan sonra 2 transfer daha. Arka arkaya aldılar
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Halk TV, kadrosuna peş peşe güçlü isimleri katmaya devam ediyor.

İsmail Küçükkaya'nın ardından 2 gazeteci isim daha Halk TV'ye transfer oldu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transfer olduğunu duyurmuştu. 

Odatv'nin haberine göre, Halk TV, gazeteciler Özlem Akarsu Çelik ve Ferhat Boratav ile anlaştı. 

Özlem Akarsu Çelik Ankara Temsilcisi olarak görev yapacak.

ÖZLEM AKARSU ÇELİK KİMDİR

 

Özlem Akarsu Çelik, meslek yaşamına Sabah grubu sektör dergilerinde başladı.

Özlem Akarsu Çelik, daha sonra BRT, Kanal 6, SkyTürk ve ATV'de ağırlıklı olarak Parlamento ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.

ATV'de Ankara Haber Müdürlüğü görevini de yürüten Akarsu Çelik, oradan Akşam gazetesi köşe yazarlığına geçti.

Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Özlem Akarsu Çelik'in eşi Murat Çelik de gazeteci.

FERHAT BORATAV KİMDİR

1959 doğumlu Ferhat Boratav gazeteciliğe 1988 yılında Nokta Dergisi’nde başladı.

BBC Türkçe Servisi’nde beş yıl programcı ve editör olarak çalıştı. Ardından da Türkiye’de özel televizyonların ilk kurulduğu günlerde sektöre adım attı.

Show TV ve ATV Haber müdürlüğü görevlerini yapan Boratav, Ekim 1999’da CNN Türk kurulurken, kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Türk medyasında aynı televizyon kanalında en uzun süre görev yapan ‘genel yayın yönetmeni’ oldu.

Boratav, CNN Türk’teki görevlerinin yanı sıra, Doğan Medya Grubu’na ait Doğan TV Holding’in ‘Yayın İlkeleri’ rehberini yazdı.

20 yıla yakın süredir İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde televizyon haberciliği konusunda ders veriyor ve Michigan Üniversitesi merkezli Knight-Wallace gazetecilik burs programının yürütme kurulu üyesi.

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Ötüken
24.08.2022 17:07
Sedat yazmış bravo gerçekten.Yeni Türkiyenin medya yapılanması aşamaları bunlar.  
 
Sedat
24.08.2022 15:58
Yeni döneme hazırlanıyorlar, seçimlerden sonra ne atv kalır ne de cnn, ntv.  
 
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