İsmail Küçükkaya'dan yeni ROK krizi yorumu. "Kayda Geçsin ekibi kanalı çok yıprattı!"

Halk TV'de istifalara neden olan Rasim Ozan Kütahyalı röportajı tartışması devam ediyor.

Konu ile ilgili olara Gazeteci İsmail Küçükkaya, yaşananlara ilişkin yeniden konuştu.

Küçükkaya, "Ölçüsüz, abartılı, ölçüsüz buldum. Bence bir bardak suda fırtına kopartılıyor. Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı maalesef" dedi. Küçükkaya, "Bence patron da yanlış yaptı. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor" dedi.

Halk TV'nin YouTube hesabında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la yürütülen 'yeni çözüm süreci' konusunda Rasim Ozan Kütahyalı röportaj yayınlanmıştı.

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Kanaldan peş peş ayrıldılar

Röportaj, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” şeklinde duyuruldu. Söz konusu röportaj Halk TV'deki gazetecilerden tepki çekince istifalar geldi.

Önce Serpil Yılmaz, ardından da Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'dan oluşan Kayda Geçsin ekibi ile Barış Terkoğlu da kanalla yollarını ayırdı.

Kanal sahibi Cafer Mahiroğlu ise konu ile ilgili olarak bilgisi olmadığını söylediği röportajı "yol kazası" olarak değerlendirdi. , haberi olsaydı da söz konusu röportaja onay vermeyeceğini de söyledi.

"Kayda Geçsin" ekibinden söz hakkı talep ettiğini ancak reddedildiğini belirten Mahiroğlu, "Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez, hayal kırıklığı yaşıyorum" demişti.

Halk TV'nin ünlü ekran yüzü Rasim Ozan Kütahyalı röportajına sahip çıktı!



Kanalda "toplu istifa" getiren Rasim Ozan Kütahyalı söyleşisi, kanalın YouTube hesabından kaldırıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN "ROK KRİZİ" YORUMU

Gazeteci İsmail Küçükkaya, yaşananlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Ölçüsüz, abartılı, orantısız buldum" diyen Küçükkaya, "Cafer Mahiroğlu ile en az görüşen bu kanalda benim. Bence bir bardak suda fırtına kopartılıyor" şeklinde konuştu.

"Bence patron da yanlış yaptı. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Üzüldüğüm şey şu, Halk TV önemli bir marka... Bu arkadaşlarımız buralarda parladılar" diyen Küçükkaya, şöyle devam etti:

"Şunu gördüm mesela 'Haftada 1 yayın yaptığım Halk TV' diyor. Sen Halk TV ile özdeşleşmiş bir isimsin..."

Küçükkaya, "Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı maalesef. Halk TV, bahçesi olmayan insanların hortum aldığı bir kanal. En büyük şaşkınlığım ve üzüntüm bu kanalı en çok benim düşünüyor olmamdır" ifadelerini kullandı.