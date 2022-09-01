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İsmail Küçükkaya'nın 'Korkmaz Karaca' videosu ortaya çıktı! Doğum gününü övgü dolu sözlerle kutlamış

Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçen ve Cumhurbaşkanlığı ile AKP'deki görevlerinden istifa eden Korkmaz Karaca ile ilgili dikkat çeken birr mesajı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 00:16
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İsmail Küçükkaya'nın 'Korkmaz Karaca' videosu ortaya çıktı! Doğum gününü övgü dolu sözlerle kutlamış

İsmail Küçükkaya'nın 'Korkmaz Karaca' videosu ortaya çıktı! Doğum gününü övgü dolu sözlerle kutlamış
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Geçtiğimiz gündelerde Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya’nın, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı görevlerinden istifa eden Korkmaz Karaca’nın doğum gününü bir video mesaj ile kutladığı ortaya çıktı.

Küçükkaya’nın mesajında Karaca için övgü dolu sözler sarf etmesi dikkat çekti.

ENVER AYSEVER PAYLAŞTI

TELE1 programcısı Enver Aysever, Küçükkaya’nın videosunu, “Biri gönderdi izlememiştim. Sanırım transfer olduğu kanalın sahibi de izler bu sayede” sözleriyle paylaştı.

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