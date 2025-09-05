İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu. Halk TV'den ayrılmıştı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki "Yeni Bir Sabah" programıyla vedalaşmasının ardından yeni bir başlangıç için TV100 ile anlaştı. Deneyimli sunucu, sabah haberleri kuşağında TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Küçükkaya’nın yeni kanalda nasıl bir formatla seyirci karşısına çıkacağı henüz netleşmese de, dinamik ve tarafsız yayıncılığıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Küçükkaya, Halk TV’den ayrılığına dair yaptığı açıklamada, kararın karşılıklı mutabakatla alındığını belirtmişti. Üç yıllık sözleşmesinin sona ermesiyle kanaldan ayrıldığını ifade eden ünlü gazeteci, Halk TV yönetimine teşekkürlerini sunarak, “Ortak bir karar aldık, güzel bir yolculuktu” demişti.

Küçükkaya’nın sessiz sedasız ayrılığı, medya dünyasında merak konusu olmuştu. Kariyerine pek çok ulusal kanalda önemli görevlerle devam eden Küçükkaya, daha önce FOX TV’de "Çalar Saat" programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Tarafsız ve cesur yayıncılığıyla tanınan gazeteci, TV100’de de sabah haberleriyle gündemi belirlemeye devam edecek gibi görünüyor. Medya kulislerinde, Küçükkaya’nın yeni kanalında daha geniş bir ekiple çalışacağı ve programa özel yenilikler getireceği konuşuluyor.