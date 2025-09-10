İsmail Saymaz açıkladı! Beykoz'da CHP'den istifa eden Uğur Gökdemir bakın kim çıktı

Beykoz Belediye Başkan Vural Gürzel'in CHP'den istifasının ardından AKP'ye geçeceğine yönelik iddialar sürerken CHP'den 2 Meclis üyesi daha istifa etti.

CHP'den istifa eden Uğur Gökdemir'in CHP İstanbul İl Kongresi davasında yargılandığı ve oyunu satmakla suçlandığı belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Gökdemir ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Saymaz, kişisel sosyal medya hesabından Gökdemir'in CHP İstanbul İl Kongresi davasında oyunu para karşılığı satmakla suçlandığını anlattı.

"OYUNU SATMAKLA SUÇLANIYOR"

Saymaz'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşım şöyle

"Beykoz Belediye Meclisi’nin iki CHP’li üyesi bu sabah partilerinden istifa etti. İstifa edenlerden Uğur Gökdemir, geçen hafta kabul edilen CHP İstanbul İl Kongresi davasının 10 sanığından biri. İddianamede Gökdemir, 100 bin TL karşılığında oyunu satmakla suçlanıyor"

