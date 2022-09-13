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  • CHP'nin önde gelenlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği formül ortaya çıktı. İsmail Saymaz açıkladı

CHP'nin önde gelenlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği formül ortaya çıktı. İsmail Saymaz açıkladı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, ana muhalefet partisinde bir kesimin 'partili cumhurbaşkanı' modeli arayışında olduğunu söyledi; CHP'nin önde gelenlerinin Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği formülü anlattı. 

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 08:31
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 08:39
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İsmail Saymaz açıkladı CHP'nin önde gelenlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği formül ortaya çıktı

CHP'nin önde gelenlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği formül ortaya çıktı. İsmail Saymaz açıkladı
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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi olasılığına karşı son günlerde ana muhalefet partisinde bir arayış başladığını ileri sürdü.

Bu arayışın "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse rozetini çıkarmasın, CHP’yi yönetsin" ifadesiyle özetlenebilecek bir görüş etrafında şekillendiğini ileri süren Saymaz, edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı. 

"CHP’de, bu arayışa itiraz edenlere göre Kılıçdaroğlu’nun 'Olur' demesi mümkün değil. Çünkü Kılıçdaroğlu, ilk günden beri 'Aday olduğumda genel başkanlığı bırakırım' görüşünü savunuyor" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

'CHP'NİN ÖNDE GELENLERİ KILIÇDAROĞLU'NU İKNA ETTİ'

"Ancak CHP’nin önde gelenleri 'Seçim sürecinde kurultaya gidemeyiz' diyerek, Kılıçdaroğlu’nu şu formüle ikna etti:

CHP lideri, aday olduğunda parti meclisine dilekçe verip 'Cumhurbaşkanı adayıyım. Bu süreçte başkanlık yetkilerini kullanmayacağım' diyecek ve yerine bir genel başkan vekili atanacak. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanırsa 'Partili cumhurbaşkanı olmaz' diye istifa edecek.

Arayışa karşı çıkanlara göre Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız kalması gerektiği için bir yardımcısının CHP’li olması gerekiyor."

'GENEL BAŞKAN İSTEMEZ'

Adını vermediği bir CHP'li milletvekilinin de söz konusu arayışı "Tayyip Erdoğan modeli" diyerek eleştirdiğini dile getiren gazeteci, bu kişinin şunları söylediğini aktardı: 

"Yok öyle bir arayış! Genel başkan da istemez. Yapmaya kalkarsa bugüne kadar söylediği her lafı çiğnemiş olur. ‘Ben partimin başındayım ama olmaman gerekir. Oy kullanın ve ben partimin başında olamayayım’ derseniz, ‘Madem doğrusunun bu olduğuna inanıyorsun, niye bırakmıyorsun, hani sözün vardı?’ derler. İhtimal dahilinde görmüyorum. Buna CHP’nin iç dinamikleri de izin vermez. Partiyi türbülansa sokacak hesaplar.

Partimizin mevcut delegasyonla kurultaya gitmesinden kim rahatsız olursa aksini savunuyordur. ‘Ben bu delegeden oy alamam’ diyenler, genel başkan biraz daha devam etsin, bu sırada yeni delegasyon oluşturalım’ şeklinde hesap yapanlar bu lafları söylüyordur."

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