Meclis'te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na, Meclis'te grubu olan siyasi partiler raporlarını sunmaya başladı. MHP’nin 120 sayfalık, DEM Parti’nin 99 sayfalık raporları sunuldu. AKP ve CHP’nin hazırladığı raporların bu hafta sunulması bekleniyor.

İmraı süreci raporu AKP'yi karıştırdı... Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre AKP'nin, İmralı Süreci için Meclis’te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunmaya hazırlandığı rapor, son günlerde defalarca elden geçirildi; ancak hala son haline karar verilemedi.

Hazırlanan raporun, AKP cephesinde beklenenden çok daha sancılı bir hazırlık sürecinden geçtiği ortaya çıktı. İsmail Saymaz’ın haberine göre, AKP’nin komisyona sunacağı metin, parti içindeki farklı değerlendirmeler sebebiyle sürekli yeniden yazıldı. Metindeki bazı başlıkların çıkarılıp yeniden eklendiği, kimi ifadelerin yumuşatıldığı ortaya çıktı.

“SON DAKİKA” DEĞİŞİKLİKLERİ

Kulislerde konuşulanlara göre, rapora yapılan her yeni müdahale, bir önceki versiyonu geçersiz kıldı. Bu nedenle metnin teslim takvimi ertelendi. Parti içinde, raporun hangi çerçevede sunulması gerektiği konusunda net bir karara varamadığı ifade ediliyor.

Raporun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Erdoğan’ın değerlendirmesinin ardından metin Meclis Başkanlığı’na iletilecek. İmralı Süreci’nin bundan sonraki adımlarında, raporun siyasi etkisi belirleyici olacak.