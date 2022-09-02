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  • Levent Göktaş’ın 3 gün önce gazetecilere mektup yazdığı ortaya çıktı. İsmail Saymaz canlı yayında mektubu açıkladı

Levent Göktaş’ın 3 gün önce gazetecilere mektup yazdığı ortaya çıktı. İsmail Saymaz canlı yayında mektubu açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi emekli albay Levent Göktaş'ın yazdığı 7 sayfalık mektubunu canlı yayında açıkladı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:06
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:45
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İsmail Saymaz canlı yayında mektubu açıkladı. Levent Göktaş’ın 3 gün önce gazetecilere mektup yazdığı ortaya çıktı

Levent Göktaş’ın 3 gün önce gazetecilere mektup yazdığı ortaya çıktı. İsmail Saymaz canlı yayında mektubu açıkladı
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıklandı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, yakalanmadan üç gün önce yazdığı ve gazetecilere gönderdiği mektubu Seda Selek ile Neden Sonuç programında aktardı.

Saymaz, el yazısı ile yazılan mektubun belli bölümlerini aktardı.

Bir bölümü şöyle:

"Kamuoyuna saygıyla duyurmak isterim. Ben 1980 yılı Kara Harp Okulu mezunu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tim, Tabur, Alay Komutanlığı yapmış, ülkem, bayrağım, asil milletimin bekası için sayısız girdiğim muharebelerden üç tane üstün cesaret, feraget altın madalyası, 200'e yakın taktirname, 18 adet şerit rozet almış emekli albay avukatım. Herhangi bir örgüt üyesi değil, TSK'nın kahraman bir mensubuyum"

"Benim ya da Özel Kuvvetler mensubu subayların, astsubayların bu olayla uzak, yakın alakası yoktur. Yalan, uydurma ve komplodan ibarettir. Delillenmesi mümkün değildir, kesinlikle böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Zaten bizim böyle bir suça girmemiz mümkün değildir. Bu konuda yalan söylüyorsam en değer verdiğim çocuklarım hemen ölsünler. Hatta bu yalan ve komplo benim iğne ucu kadar ilişkim olduğunu hukuk içinde kalarak ispatlasınlar ölmeye hazırım"

“NECİP HABLEMİTOĞLU İSMİNİ BİLE BU HADİSE İLE ÖĞRENDİM”

Neden kaçtığına ilişkin ise, "Ben 2005'de emekli oldum. 2005'de emekli oldum. 2006'da avukat oldum. Çatışmasız normal bir hayata adım atmışken avukat bürom FETÖ mensubu polisler tarafından basıldı. Büroma koydukları DVD nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandım. FETÖ mensubu polis ve savcılar tarafından emniyette üretildiği ortaya çıktı bu DVD'nin. Bu mahkemede incelenmedi. Adli emanette açılamaz hale getirildi. Dolayısıyla kendi parmak izlerini sildiler, bu nedenle ben tahliye oldum. 50 yaşına girdim. Yaklaşık 2.5 yılı hücre olmak üzere 5.5 yıl cezaevinde yattım. Gözümde bulanıklık nedeniyle görme kaybı oluştu ve 10 Mart 2014'de tahliye olduktan sonra hayata yeniden başladım. Avukatlık büromu yeniden açtım. Tam normal ve düzenli bir yaşama adım atmışken bu kez yine benimle ve Özel Kuvvetler ile hiçbir ilgisi olmayan, saçma sapan bir komplo ile karşılaştım. Bu süreçte haksız ve hukuka aykırı olarak 5.5 yıl hapis yattığım ve yine aynı şeyleri yaşayacağımı bildiğim için gözaltına kararına uymadım. Bu yüzden kaçtım. Üzgünüm ama sizin de taktir edeceğiniz gibi normal bir insan olarak yaşamama izin verilmiyor. Ben sadece yaşam hakkımı geri istiyorum. Hukuk ve adalet istiyorum. Lütfen bana inanın. Necip Hablemitoğlu ismini bile bu hadise ile öğrendim. " diye yazdı.

 

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Kimo
2.09.2022 10:00
Rahmetli Hablemitoğlu milliyetçi vatansever bir insandı MHP onada sahip çıkmadı olayın aydınlatılması için de ses getirecek hiç bir tavrı olmadı  
 
Abbas
2.09.2022 09:58
Suçlular hep Türkiye’ye gelmek istiyor, çünkü ortakları sayesinde Cezaevinde değil, adeta 5 yıldızlı otelde kakıyor, az bir ceza ile sıyrılıyorda ondan  
 
İhtiyar bir adam
2.09.2022 09:26
Mektubun devamı nerede. Neden yayınlamadınız.  
 
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