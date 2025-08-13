İsmail Saymaz CHP'den AKP'ye geçecek belediyeleri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci İsmail Saymaz yarın AKP'ye katılacak belediyeleri açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın AKP'ye katılacak belediyeleri duyurdu.

Saymaz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Yarın AK Parti’ye katılacak dokuz belediye: CHP: Aydın Büyükşehir, Aydın/Söke, Aydın/Yenipazar, Aydın/Sultanhisar, Gaziantep/Şehitkamil, Yalova/Altınova İyi Parti: Isparta/Yalvaç, Aksaray/Yeşiltepe Bağımsız: Kastamonu/Çamlıdere"

"AK Parti’ye katılacaklardan biri de CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz. 20 Ocak’ta ihaleye fesat iddiasıyla Yılmaz ve 14 kişiye soruşturma açıldı. Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den ayrıldı. 23 Mayıs’ta Yılmaz’a takipsizlik verildi. Yılmaz, yarın AK Parti’ye geçiyor"

