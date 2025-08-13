İsmail Saymaz CHP'den AKP'ye geçecek belediyeleri açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın AKP'ye katılacak belediyeleri duyurdu.

Saymaz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Yarın AK Parti’ye katılacak dokuz belediye: CHP: Aydın Büyükşehir, Aydın/Söke, Aydın/Yenipazar, Aydın/Sultanhisar, Gaziantep/Şehitkamil, Yalova/Altınova İyi Parti: Isparta/Yalvaç, Aksaray/Yeşiltepe Bağımsız: Kastamonu/Çamlıdere"

Bağımsız: Kastamonu/Bozkurt — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 13, 2025

"AK Parti’ye katılacaklardan biri de CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz. 20 Ocak’ta ihaleye fesat iddiasıyla Yılmaz ve 14 kişiye soruşturma açıldı. Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den ayrıldı. 23 Mayıs’ta Yılmaz’a takipsizlik verildi. Yılmaz, yarın AK Parti’ye geçiyor"