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İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı

İsmail Saymaz Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde aralarında Çiğdem Toker, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli ve Ahmet Takan'ın da olduğu çok sayıda kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:42
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İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı

İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
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Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde aralarında köşe yazarlarının da olduğu çok sayıda kişinin ekonomik gerekçelerle işten çıkartıldığını açıkladı.

İşten çıkartılanların arasında köşe yazarları dışında 40 kadar basın emekçisinin de olduğu belirtildi.

İsmail Saymaz tarafından yapılan paylaşım şu şekilde: "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor."

HÜSNÜ MAHALLİ'DEN PAYLAŞIM

Korkusuz gazetesi yazarlarından Hüsnü Mahalli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ayrılığı doğruladı.

Mahalli'nin paylaşımı şu şekilde: "Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiç bir yazıma müdahale etmeden yayınlayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum.
Mücadeleye devam✌️"

SİNAN MEYDAN'DAN TEŞEKKÜRLÜ VEDA

Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gerçekleşen ayrılığı doğruladı. Meydan ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:

"2017'den beri her pazartesi Sözcü'de yazdığım yazılarıma -ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek- son verilmiştir. 6 yıl boyunca özgürce yazmamı sağlayan 
@gazetesozcu,'ye, beni ülkenin en çok okunan yazarlarından biri yapan siz değerli okurlarıma çok teşekkür ediyorum.👏"

ÇİĞDEM TOKER'DEN "KÜÇÜLME VURGULU" AYRILIK MESAJI

Gazeteci Çiğdem Toker de yaptığı paylaşımla Sözcü gazetesinin işine son verdiğini doğruladı.

Toker, "Sözcü gazetesinde yayımlanan  köşe yazılarıma, "küçülme" gerekçesiyle son verildiği bildirildi. Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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