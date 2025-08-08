İsmail Saymaz 'Fatih Altaylı için endişe ediyorum' diyerek açıkladı!

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması ve YouTube kanalına erişim engeli getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saymaz, “Fatih Altaylı’yla ilgili erişimin engellenmesi ve içeriklerin kaldırılması kararı, tutuklanmasına neden olan yayından ötürü verilmedi. Buna dikkat etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Saymaz, Altaylı’nın 20 Haziran tarihindeki yayınındaki sözlerin “Cumhurbaşkanına tehdit” sayılarak tutuklandığını belirtip şunları söyledi,

“Şimdi ise 5 Ağustos tarihli yayındaki ifadelerinden ötürü erişimin engellenmesi kararı verildi. Burada konuğun sözleri değil, Altaylı’nın cezaevinden yazdığı mektuptaki bazı ifadeler dayanak gösteriliyor”

“ALTAYLI HAKKINDA BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILABİLİR”

Saymaz Altaylı hakkında, “Endişe ederim ki buradan bir de soruşturma açılabilir. Eğer bu karardan ötürü yeni bir soruşturma başlatıldıysa, Altaylı hakkında ayrı bir süreç yürütülebilir” sözlerini sarf etti.

Altaylı’nın duruşmasının 3 Ekim tarihinde olduğunu ifade eden Saymaz, “Bu, 1,5-2 ay daha cezaevinde kalacağı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.