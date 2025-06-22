İsmail Saymaz gözaltına alınan Fatih Altaylı’ya ne olacağını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, yapmış olduğu yayında söylediği sözlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ifadeleri gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Altaylı 'cumhurbaşkanını tehdit' ile suçlanıyor.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Emniyet’te ifadesi alındı. İfade işlemi yarım saat kadar sürdü. Geceyi nezarethanede geçirecek olan Altaylı, sabah 10 sularında savcılığa çıkarılacak. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 21, 2025

Gazeteci İsmail Saymaz akşam saatlerinde gözaltına alınan Gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili olarak "Gazeteci Fatih Altaylı’nın Emniyet’te ifadesi alındı. İfade işlemi yarım saat kadar sürdü. Geceyi nezarethanede geçirecek olan Altaylı, sabah 10 sularında savcılığa çıkarılacak" paylaşımı yaptı.

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Öte yandan Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

Fatih Altaylı gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Altaylı'nın yayınından soruşturma konusu olan sözleri ile ilgili olarak X hesabından, "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" notuyla paylaşmıştı.