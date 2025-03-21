İsmail Saymaz gözaltısında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İsmail Saymaz gözaltısında yeni gelişme!

İsmail Saymaz sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürülüyor.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında Gezi Parkı eylemlerinin sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Daha sonra Saymaz, gözaltına alınmıştı. Gözaltında olan Saymaz, adliyeye sevk edildi.

OSMAN KAVALA İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan gözaltına alındı. Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Rusya'da petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı
Rusya'da petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Seferler tüm istasyonlar için açıldı
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Seferler tüm istasyonlar için açıldı
İkramiye bekleyen emekliye büyük şok! Tarih ertelendi...
İkramiye bekleyen emekliye büyük şok! Tarih ertelendi...
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Otomobilden açılan ateşle yaralandı
Otomobilden açılan ateşle yaralandı