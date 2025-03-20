İsmail Saymaz hakkında yeni gelişme! Gözaltına alınmıştı

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İsmail Saymaz hakkında yeni gelişme! Gözaltına alınmıştı

Gazeteci İsmail Saymaz, yarın saat 10.00'da adliyeye sevk edilecek.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan, ifadenin uzun sürdüğünü ifade ederek, "İsmail Saymaz, bugün sevk edilebilirdi" dedi.

Gezi Direnişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde evine gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan İsmail Saymaz, Vatan Emniyet'te geçirdiği bir günden sonra bugün ifade verdi.

YARIN SABAH ADLİYEDE OLACAK

Avukat Kazan, Saymaz'ın ifadesinin ifade işleminin bittiğini ve yarın saat 10.00'da İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceğini duyurdu.

Saymaz'ın Gezi olayları sırasında muhabir olarak görev yaptığını ve yaptığı görüşmelerin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu belirten Kazan, soruşturma hakkındaki detayları Sabah Gazetesi'nden öğrendiklerinin ifade etmişti.

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