İsmail Saymaz için mahkemeden karar çıktı!

Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlikte ifadesi alınan Saymaz için karar çıktı. Saymaz, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

EV HAPSİ TALEBİYLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktan ifadesi alınan İsmail Saymaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, Saymaz için ev hapsi talebinde bulundu. Hakimlikte ifadesi alınan Saymaz için karar çıktı. Saymaz, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.