İsmail Saymaz için savcılığın talebi belli oldu

Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, hakimliğe sevk edildi. Saymaz için savcılık, ev hapsi talebinde bulunuldu.

OSMAN KAVALA İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.

EV HAPSİ TALEBİ

Savcılıktan ifadesi alınan İsmail Saymaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, Saymaz için ev hapsi talebinde bulundu.