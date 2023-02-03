3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İsmail Saymaz kulislerden aldığı bilgiyi paylaştı: Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi, Davutoğlu ve B

İsmail Saymaz kulislerden aldığı bilgiyi paylaştı: Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi, Davutoğlu ve Babacan itiraz etmedi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi" dedi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 05:32
Takip Et

İsmail Saymaz: Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi, Davutoğlu ve Babacan itiraz etmedi

İsmail Saymaz kulislerden aldığı bilgiyi paylaştı: Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi, Davutoğlu ve Babacan itiraz etmedi
+
Aa
-

Gazeteci İsmail Saymaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Adaylığınızı destekliyorum" dediğini öne sürdü.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'ndaki partilerin başkanlarını ziyaret eden Temel Karamollaoğlu'nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığını söylediğini iddia etti.

Saymaz, "Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, 'Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun karşılık vermeden Karamollaoğlu'nu dinlediğini belirten Saymaz, "Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor" dedi.

SAADET PARTİSİ: VARSAYIMA DAYALI HABERLER DOĞRU DEĞİL

Yazılı açıklama yapan Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur ise iddiayı yalanladı.

Görüşmelerin gizlilik içerisine yürütüldüğünü belirten Uzgur, açıklamasında "Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerin içeriğine hakkında bilgi vermediklerini belirten Uzgur, "Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
4
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
6
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
7
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿AYM Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de
﻿AYM Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de
﻿AYM Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de
﻿Yürüyen merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi
﻿Yürüyen merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi
﻿Yürüyen merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi
﻿Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
﻿Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
﻿Ankara’da kar yağışı halayla kutlandı
﻿Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı
﻿Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı
﻿Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.