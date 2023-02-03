İsmail Saymaz kulislerden aldığı bilgiyi paylaştı: Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi, Davutoğlu ve Babacan itiraz etmedi

Gazeteci İsmail Saymaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Adaylığınızı destekliyorum" dediğini öne sürdü.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'ndaki partilerin başkanlarını ziyaret eden Temel Karamollaoğlu'nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığını söylediğini iddia etti.

Saymaz, "Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, 'Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun karşılık vermeden Karamollaoğlu'nu dinlediğini belirten Saymaz, "Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor" dedi.

SAADET PARTİSİ: VARSAYIMA DAYALI HABERLER DOĞRU DEĞİL

Yazılı açıklama yapan Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur ise iddiayı yalanladı.

Görüşmelerin gizlilik içerisine yürütüldüğünü belirten Uzgur, açıklamasında "Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerin içeriğine hakkında bilgi vermediklerini belirten Uzgur, "Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır" dedi.