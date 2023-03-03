Flaş…İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun alacağı kararı açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının ardından gözler CHP liderine çevrildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri adım atmayacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU

Altılı masa liderleri dün 12. kez bir araya gelmişti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, dün gerçekleştirilen son toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün altılı masada 5 genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediğini açıkladı.

“İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık çağrısında bulundu.