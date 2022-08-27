Sosyal medyada imam hatip atışması: İsmail Saymaz sordu İlyas Salman'ın cevabı olay oldu

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri sonrasında gözaltına alınıp tutuklanması Türkiye'de gündem olurken, imam hatip okulları tartışmasını da yeniden hareketlendirdi.

İMAM HATİP LİSELERİ UĞRUNA BAŞBAKANLAR ASILMIŞ!

Gelecek Partili Taha Ün, bir kullanıcının, “İmam hatip lisesi kutsal bir yermiş, bir dinmiş gibi düşünen bir kesim olduğunu hayretler içinde izliyorum.” tvitine cevap olarak, “Biz de isterdik 'sadece' lise olmayı ama hiç öyle olmadı. Uğrumuzda başbakanlar asıldı, muhtıralar verildi, partiler kapatıldı. MGK'de gündemler olduk, okul önlerinde tartaklandık, dayaklar yedik biz. Bizi kapatmaya 'siyasi hayatı pahasına' ant içen başbakanlar oldu.” dedi.

"ÖNÜNE GELENE ASILIRDI"

Söz konusu paylaşıma cevap veren gazeteci İsmail Saymaz, Ün’e, “İmam hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?” sorusunu yöneltti.

Saymaz'a esprili bir cevap veren oyuncu İlyas Sayman ise “Berlusconi önüne gelene asılırdı.” dedi.

Söz konusu paylaşımlar Twitter'da kısa süre içerisinde gündem oldu

İşte o paylaşımlar…