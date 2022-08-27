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Sosyal medyada imam hatip atışması: İsmail Saymaz sordu İlyas Salman'ın cevabı olay oldu

Gülşen’in imam hatip liselilere yönelik sözlerinin ardından tutuklanmasının yankıları bitmiyor. Twitter’da “Biz de isterdik 'sadece' lise olmayı ama hiç öyle olmadı. Uğrumuzda başbakanlar asıldı.” tviti sonrası İsmail Saymaz ile oyuncu İlyas Salman'ın verdiği yanıtlar gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:52
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:55
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İsmail Saymaz sordu İlyas Salman'ın cevabı olay oldu: Sosyal medyada İmam hatip atışması

Sosyal medyada imam hatip atışması: İsmail Saymaz sordu İlyas Salman'ın cevabı olay oldu
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Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri sonrasında gözaltına alınıp tutuklanması Türkiye'de gündem olurken, imam hatip okulları tartışmasını da yeniden hareketlendirdi.

İMAM HATİP LİSELERİ UĞRUNA BAŞBAKANLAR ASILMIŞ!

Gelecek Partili Taha Ün, bir kullanıcının, “İmam hatip lisesi kutsal bir yermiş, bir dinmiş gibi düşünen bir kesim olduğunu hayretler içinde izliyorum.” tvitine cevap olarak, “Biz de isterdik 'sadece' lise olmayı ama hiç öyle olmadı. Uğrumuzda başbakanlar asıldı, muhtıralar verildi, partiler kapatıldı. MGK'de gündemler olduk, okul önlerinde tartaklandık, dayaklar yedik biz. Bizi kapatmaya 'siyasi hayatı pahasına' ant içen başbakanlar oldu.” dedi.

"ÖNÜNE GELENE ASILIRDI"

Söz konusu paylaşıma cevap veren gazeteci İsmail Saymaz, Ün’e, “İmam hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?” sorusunu yöneltti.

Saymaz'a esprili bir cevap veren oyuncu İlyas Sayman ise “Berlusconi önüne gelene asılırdı.” dedi.

Söz konusu paylaşımlar Twitter'da kısa süre içerisinde gündem oldu

İşte o paylaşımlar…

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Ahmet
27.08.2022 20:13
Verilen tepkinin ana konusu tutukluluktaki adaletsizlikken, benzeri olaylarda farklı davranmak iken tüm sosyal medyada karşı cephe sadece içeriğe vurgu yapıyo, ama kimse tasvip etmiyoki zaten, saçmaya  
 
Ahmet
27.08.2022 20:09
Gülşen hukukta yeri olmayan bi şekilde tutuklanmasaydı, hakaret davası açılacaktı ve kimsede bu durumu tartışmaycaktı bu kadar hukuki olarak tutukluluğa karşı çıkılacağı bilindiği için tutuklandı  
 
E.Tekin
27.08.2022 19:39
Erbakan'ı da asıldı biliyorlar ya bu cahiller.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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