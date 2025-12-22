Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşesinde Ankara kulislerini hareketlendirecek çarpıcı bir fotoğraf karesini gündeme taşıdı. İstanbul’da gerçekleşen bir Ülkü Ocakları düğününde boy gösteren tek AKP’li ismin Bülent Turan olması, "İçişleri Bakanlığı için MHP’nin adayı mı?" sorusunu beraberinde getirdi.

ÜLKÜCÜLERİN DÜĞÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN TEK AKP’Lİ

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın’ın İstanbul Bayrampaşa’daki düğün töreni, ülkücü camianın zirvesini buluşturdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ev sahipliği yaptığı törende, davetliler arasındaki tek AKP’li ismin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan olması siyasi bir mesaj olarak yorumlandı. İsmail Saymaz, Turan’ın Bilal Erdoğan’a yakınlığına dikkat çekerek isminin bakanlık için geçtiğini hatırlattı.

YERLİKAYA İLE TURAN ARASINDA UÇAK VE BÜTÇE KRİZİ

İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yardımcısı Bülent Turan arasındaki soğuk rüzgarların artık saklanamaz boyuta ulaştığını belirtti. Yerlikaya, 2026 yılı bütçe hazırlıklarında Turan’a hiçbir görev vermediği gibi, bir cenaze töreni için kalkan bakanlık uçağına da Turan’ı davet etmedi. Turan’ın Elazığ’daki cenazeye kendi imkanlarıyla gidip katılması, bakanlık katındaki gerginliğin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

MHP’NİN YERLİKAYA’YA YÖNELİK TEPKİSİ BÜYÜYOR

Haberde yer alan detaylara göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ali Yerlikaya’ya olan mesafesi giderek artıyor. Özellikle geçtiğimiz eylül ayında aralarında Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in de bulunduğu yedi üst düzey emniyet müdürünün görevden alınması MHP kanadında bardağı taşıran son damla oldu. İsmail Saymaz, Turan’ın bu düğündeki varlığının, MHP’nin Yerlikaya yerine kimi görmek istediğine dair bir işaret fişeği olabileceğini vurguladı.

BÜLENT TURAN: RAHATSIZ OLAN VARSA OLSUN

İsmail Saymaz’ın doğrudan sorularını yanıtlayan Bülent Turan, düğüne katılımını "siyasi refleksin ötesinde bir dostluk" olarak tanımladı. Turan, "Fatih Aydın bizim arkadaşımız, bizzat gelip davet etti. Ben de Bayrampaşalıyım, orada olmayı görev bildim. Yerlikaya ile aramın iyi veya kötü olmasının bu katılımda zerre önemi yok. Gidiyorum, gideceğim; rahatsız olan varsa da olsun" ifadelerini kullanarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.