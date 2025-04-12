İsmail Saymaz'a Nevşin Mengü'den destek

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medyada gündem olan “İsmail Saymaz nerede, neden konuşmuyor?” sorularına dikkat çeken bir yanıt verdi.

Mengü, İsmail Saymaz’ın karşı karşıya olduğu olası hukuki sürecin ciddiyetine işaret ederek meslektaşına destek çıktı.

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Mengü, yayınladığı videoda, “Çünkü iktidarın İsmail Saymaz’a yönelttiği suçlama çok ciddi” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Saymaz’ın, Gezi Davası ile ilişkilendirilmesi halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirten Mengü, “Gezi Davası’na bağlarlarsa, müebbetle falan yargılarlar” diyerek durumun önemine dikkat çekti.

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Mengü, eleştirilerin dozunu sorgulayanlara ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Kendinizi önce bir İsmail Saymaz’ın yerine koyun.”

Öte yandan İsmail Saymaz’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsmail Saymaz, Gezi Parkı olayları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Saymaz hakkında, “61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler” nedeniyle soruşturma başlatılmış İsmail Saymaz'a ev hapsi kararı verilmişti.

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