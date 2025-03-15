İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı. Pasaportuna el konuldu

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün yurt dışına çıkmak istediği sırada hakkında yurt dışı adli kontrolü kararı verildiğini öğrendi.

Saymaz verilen karara "Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" diyerek tepki gösterdi.

Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi.

Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.

Kaçacak olsaydım…

Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim.… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 15, 2025

Yaşananları sosyal medyadan paylaşan Saymaz şunları söyledi:

"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi.

Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.

Kaçacak olsaydım…

Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim.

7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim.

Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim.

Gazetecilik dışında suçum…

Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok.

Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."