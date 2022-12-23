'Erdoğan İmamoğlu'nun ceza almasını istedi' İsmail Saymaz'dan büyük iddia

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilen dava ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Saymaz, duruşmadan iki gece önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ekibini toplayarak bir toplantı yaptığını ve bu toplantıda İmamoğlu'na verilebilecek cezanın kendilerini nasıl etkileyeceğini sorduğunu yazdı.



Saymaz'ın Halk TV'de bugün yayınlanan "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:



Tarih, 12 Aralık.



Gece.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesiyle toplandı.



Kabine toplantısı saat 19 sularında bitti.



Erdoğan, kabinede alınan kararları açıklamak üzere kamera önüne geçerek, 45 dakika konuştu.



Açıklama bitiminde bakanlar dağılırken…



Cumhurbaşkanı ise Beştepe’de kaldı.



Bu kez partisindeki yakın çalışma ekibini topladı.



Ekip şu isimlerden oluşuyor:



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın.



Gizli toplantının tek gündemi vardı.



Bir gün sonra, yani 13 Aralık’ta, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan Ekrem İmamoğlu Davası.



Sözde Türkiye’de yargı bağımsızdı.



Gel gör ki…



Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında en güçlü rakiplerinden biri olan İmamoğlu’nun yargılandığı davayı, ertesi gün kararın çıkacağı içine doğmuş (!) olmalı ki, Beştepe’de masaya yatırdı.



İlk sözü Erdoğan aldı.



“İmamoğlu ceza alırsa bizi nasıl etkiler?” diye sordu.



Aydın, “İnşallah böyle bir şey olmaz” dedi.



Erdoğan, “Neden?” diye sordu.



Aydın, pozitif bir seçim kampanyası yürüttüklerini, dış faktörlerin etkisiyle, belirledikleri gündemin dışına savrulmaktan endişelendiğini söyledi. Kontrol dışına çıkacak unsurların kampanyaya olumsuz etki yapabileceğini anlattı.



“Efendim, biz durumumuzu düzelttik. Her şey iyi gidiyor. Bu karar çok aleyhimize olur” dedi.



Erdoğan, “Niye aleyhimize olsun? Ben de geçmişte ceza aldım. Herkes alabilir” diye karşılık verdi.



İddia o ki…



Kurulmuş, Aydın’ı destek verirken…



Kalın ve Çelik sustu ve yorum yapmadı.



Bir AK Partili yönetici ise “Ceza almalı. Yaptığı ortada mı kalsın!” diye karşı çıktı. Hatta MHP lideri Bahçeli’nin de bu yönde düşündüğü ileri sürüldü.

Erdoğan, “Yargı bağımsızlığına güvenin” dedi ve toplantıyı bitirdi.

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