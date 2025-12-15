Gazeteci İsmail Saymaz, Halktv canlı yayında AKP'li bir gazeteciyle yaptığı görüşmeyi duyurdu. 'AKP'li bir gazeteciyle konuştum' diyen Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığını oğlu Bilal Erdoğan'a bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Bilal Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanımızın gücünü azalttık' açıklamasını değerlendiren Saymaz'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"Cümlelerin muhatabı AKP içinde aranabilir. Mahalefet neden Cumhurbaşkanının gücünü artırmak istesin. İçimizdeki hainler, kaypaklar dediği AKP içinde aranabilir. Belli belirsiz konuşmuş.

Bilal Erdoğan her geçen gün daha fazla görünür oluyor. Artık siyasi bulaşmalarda öne çıkmaya, siyasi demeçler vermeye başladı. Bu ilginç. Gözden kaçmıyor. Bunu AKP içinde de dışında da konuşuyorlar.

'ERDOĞAN, AKP GENEL BAŞKANLIĞINI BİLAL ERDOĞAN'A BIRAKACAK'

Bir gazeteci arkadaşımla konuştuk. Bilal Erdoğan meselesini iyi kavrayacağını bildiğim AKP'li bir gazeteci arkadaşımla konuştuk. AKP kulislerinde Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığını Bilal Erdoğan'a bırakmayı düşündüğünden bahsetti. Bunun bir sonraki aşaması Cumhurbaşkanlığı. Yabana atılacak bir senaryo değil."