İsmail Saymaz'dan canlı yayında bomba 'Can Holding' iddiası! 'İzin bekleniyordu...'

İsmail Saymaz, Can Holding’e bu sabah yapılan operasyon öncesi siyasi izin alındığını iddia etti.

Saymaz'ın “Yolsuzluk temelli operasyonların neredeyse tamamından önce Beştepe’den bir izin alındığı iddia ediliyor. Bu operasyon da bir haftadır ‘yapılacak’ diye bekleniyordu” ifadelerini ifadeleri dikkat çekti.

İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı programda süreci "Habertürk, Show TV, Bloomberg televizyonları Türkiye'de açıdan biri var olan iktidarın el koyduğu diğer vizyonlara kıyasla kabul edilen iktidar yanlısı görülmeyen kuruluşlardı. Dolayısıyla böyle merkezde yer alan bir kuruluş el konmuş olması o kuruluşun içinde bulunduğu holdinge el konmuş olması şu an bu ülkenin en önemli meselelerinden biri." diyerek değerlendirdi.

Can Holding’in medya sektörüne geçen yıl girdiğini hatırlatan Saymaz “Geçen yıl Ciner Holding’den Show TV, Habertürk ve Bloomberg’i satın aldılar. Daha önce bu grubu Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Enerji Holding’in sahibi olarak biliyorduk.” dedi.

Saymaz, el değişikliğinden sonra Kenan Tekdağ’ın CEO olarak görevde kalmasının arkasında kişisel ilişkiler olduğunu da iddia etti ve “Tekdağ, Ciner Holding döneminde de bu kuruluşların başındaydı. Can ailesiyle arkadaşlık ve ailevi bağları olduğu için görevde kalmaya devam etti. O da şu an gözaltında.” bilgilerini paylaştı.

"86 MİLYAR LİRALIK BELİRSİZ PARA GİRİŞİ"

İsmail Saymaz, operasyonun arka planını da anlattı. Operasyonun Küçükçekmece'de bir vergi incelemesi ile başladığına dikkat çeken Saymaz, "Yaklaşık 254 milyon liralık bir kara para aklamadan söz ediliyor." dedi.

Yine şirketin 2020 ve 2021 yıllarında 86 milyar liralık bir kaynağı belirsiz paranın giriş yaptığı yönünde bir tespit yapıldığını belirten Saymaz, bu vergi incelemesinin zamanla suç örgütü soruşturmasına dönüştüğünü kaydetti.

Saymaz, geçen hafta itibariyle yani soruşturma dosyası tamamlandığını ve operasyon aşamasına geçildiğini vurguladı.

Vergi incelemesinin zamanla suç örgütü soruşturmasına dönüştüğünü belirten Saymaz, soruşturmanın polis değil jandarma tarafından yürütüldüğünü de vurguladı.

BEŞTEPE'DEN İZİN ALINDI İDDİASI

Saymaz, operasyon için siyasi onay alındığını öne sürerek 'Beştepe'yi işaret etti.

Ünlü gazeteci "Bu operasyon için siyasi iznin alındığını duymuştum. Yani malum son dönemlerde yapılan operasyon yolsuzluk temelli operasyonların hemen hemen hepsinden önce bir Beştepe'den bir izin alındığı iddia ediliyor.

Burada da benzeri bir izin sürecinin işlediği ve ona yapılacak olan operasyona siyasi iznin çıktığı bana ulaşan duyumlar arasındaydı." dedi.

'İKTİDARDA BİLEK GÜREŞİ YAŞANDI'

Saymaz, Can Holding'e karşı operasyonun bir haftadır bilindiği ve iktidarda bir 'bilek güreşi' yaşandığını söyledi.

"Yani iktidar katında bu operasyona dönük bir direncin olduğu kulaklarıma gelmişti." diyen Saymaz, dikkat çeken "Bu dün gece itibariyle o direncin de kırıldığı ve operasyon için artık düğmeye basıldığını duydum. Öğrendim yani aslında bu operasyon yaklaşık bir yani en az 3-4 gündür, bir haftadır yapıldı yapılacak diye beklenen bir operasyondu" değerlendirmesi yaptı.

"SON ANA AKIM MEDYADA DEVLETİN UHDESİNDE"

Can Holding’e ait 121 şirketin TMSF’ye devredildiğini söyleyen Saymaz'ın "Şimdi ise Türkiye'nin en önemli ve en önemli medya kuruluşu TMSF uhdesine giriyor. İktidarın etkisine açık ancak iktidarın güdümünde olmayan son ana akım medya organlarından biri de artık şu saat itibariyle devletin uhdesine ve güdümüne girmiş oldu." değerlendirmesi de dikkat çekti.

Saymaz, açıklamalarında daha önce Flash TV’nin benzer bir kara para soruşturmasıyla TMSF’ye devredildiğini, Ekotürk'e ise kayyum atandığını anımsattı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg dâhil 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Başsavcılık, Can Holding bünyesinde suç örgütü kurulduğunu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca şirketin Varlık Barışı Kanunu’nun amacına aykırı şekilde kullanıldığı belirtildi.

Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi! İşte o anlar

Tutuklu avukat Epözdemir'den flaş açıklama! 'Gerçekleri paylaşacağım...'