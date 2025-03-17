İsmail Saymaz’dan ortalığı karıştıracak açıklama. Hakkında yurtdışı yasağı getirilmişti

Halktv.com.tr yazarı, gazeteci İsmail Saymaz hakkında verilen yurt dışı yasağı hakkında sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulundu. Avukatları ile yasağa itiraz etmek istediğini fakat hala kendisine yasağın nedeninin bildirilmediğini belirten Saymaz, yaşadığı duruma isyan etti.

"BANA YAPILAN HUKUKSUZLUK KATMERLENEREK ARTIYOR”

İçeriğinin bilinmediği bir dosyaya avukatların itiraz edemeyeceğini açıklayan Saymaz, şunları söyledi,

"Bana yapılan hukuksuzluk katmerlenerek artıyor.

Tarihimizde benzeri olmayan bir hukuk tanımazlıkla karşı karşıyayım.

Malum, ifadem bile alınmadan hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konmuş, pasaportum elimden alınmıştı.

Bugün sabah avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin, karara itiraz için İstanbul Adliyesi’ne gittiler.

Savcılıkta, dosyaya erişimin hakimlik kararıyla kısıtlandığını öğrendiler.

İtiraz etmek için kısıtlama ve yurt dışına çıkış kararlarından örnek istediler.

Ne var ki bu kararlar bize verilmedi ve gösterilmedi.

Oysa kararlar ve tutanaklar CMK’nın 153/3 maddesine göre gizlilik kapsamında değildir. Kanunen bize verilmesi gerekir.

Biz örneği verilmeyen, içeriği gösterilmeyen kararlara nasıl itiraz edebiliriz?

Avukatlarım ikinci bir dilekçe vererek, savcıyla görüştü. Savcılık ikinci dilekçemize işlem yapmayı da kabul etmedi.

“TROLLERİN BİLDİĞİ, FAKAT BİZDEN GİZLENEN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR”

Ayrıca bugün, yarın, en kısa zamanda ifade vermeye hazır olduğumu bildirdiğimiz halde “gelin” denilmedi.

Benim suçum nedir?

Söylenmiyor.

Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?

Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor.

Yargıya karşı adalet arıyoruz."