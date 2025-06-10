İsmail Saymaz o iddianameyi değerlendirdi: CHP’ye kumpas davası

Ankara başsavcılığının, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde iddianamenin dayanağını oluşturan ifadelerin çelişkili ve teyitsiz olduğunu belirtti.

"CHP’YE KUMPAS DAVASI"

Saymaz, CHP Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi "CHP’ye kumpas davası" olarak değerlendirdi.

İsmail Saymaz

Saymaz, kurultay günü Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen bir telefon görüşmesinin kaydedilip basına sızdırıldığını hatırlattı ve bu kaydın herhangi bir şaibe içermediğini, Kılıçdaroğlu’nun daha önce Sözcü’ye verdiği röportajda bu görüşmeyi doğruladığını ifade etti.

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Saymaz, bu kayıtla, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın savcılığa verdiği ifadenin çeliştiğini belirtti.

"TANIKLARIN GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANMALI"

Yazısında Saymaz, iddianamede yer alan başka tanıkların da güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Özellikle Tolgahan Erdoğan ve Hasan Hüseyin Özyurt gibi isimlerin, asılsız iddialarıyla davaya yön verdiklerini ifade eden Saymaz, delil yerine söylentiye dayalı beyanların esas alındığını ileri sürdü.

İddianamede yalnızca iki tanığın beyanlarının nispeten somut olduğuna dikkat çeken Saymaz, Erzurum ve Bitlis’ten gelen iddiaların diğerlerine kıyasla daha ciddi olduğunu fakat yine de yeterince doğrulanmadığını kaydetti.

İsmail Saymaz ilgili bölümde şunları aktardı:

"Hiç mi itibar edilecek tanık ya da iddia yok?

Var.

İki tane…

Örneğin, Erzurum Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Göğerkaya, İl Başkanı Serhat Can Eş tarafından Özel’i desteklemeleri karşılığında kendisine ve iki delegeye biner dolar verildiğini öne sürüyor.

Eş, iddiayı reddediyor.

İki delegenin ya ifadesi alınmamış…

Ya da alınmış ama iddianameye konmamış.

Göğerkaya’nın iddiası başka tanık ve kanıtlarla doğrulanmıyor.

Buna rağmen Eş, davanın 12 sanığından biri.

Aynı şekilde eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan delegeye dağıtmak üzere 100 bin TL TL ve alışveriş kartları aldığını ileri sürüyor. Paraları il başkanına, ilçe başkanına ve iki delegeye 20’şer bin TL halinde dağıttığını, kalan 20 bin TL ile onlara içki ve yemek ısmarladığını savunuyor.

Uyanık’ın para verdiğini söylediği Metin Güzelkaya, iddiaları kabul etmiyor. Adı geçen diğer CHP’lilerin ifadesini göremiyoruz.

Buna rağmen Güzelkaya da yargılanıyor.

İki iddia dışında iddianame 40 sayfalık iftira yığını…"

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