İsmail Türk, Türk kadınlarına seslendi: ''Laik cumhuriyete sahip çıkın, kaybedersek bir daha bulamayız''

Gazeteci İsmail Türk, katıldığı bir televizyon programında Yeniden Refah Partisi’nde gündeme gelen ‘kadın erkek yan yana oturmaz’ tartışmasına ilişkin konuştu.

İsmail Türk, Türk kadınlarına seslendi: ''Laik cumhuriyete sahip çıkın, kaybedersek bir daha bulamayız''

Gazeteci İsmail Türk, Mavi Karadeniz televizyonunda katıldığı programda Gizem Fidan’ın sorularını yanıtladı. Konu Yeniden Refah Partisi’nde yaşanan ‘’kadın erkek yan yana oturamaz’’ tartışmalarına geldiğinde, İsmail Türk kadınlara seslenerek, “Laik Cumhuriyet’e sahip çıkın” diyen İsmail Türk, “Ne yapın edin, laik cumhuriyete sahip çıkın, Laik cumhuriyeti kaybedersek bir daha da bulamayız” dedi.

Sunucunun burada erkeklere de görev düşüyor demesinin üzerine ise Türk, “Meral Akşener’in yanındayken bu sebeple kaybettim” dedi. Kadınlara gereken önemin verilmediğine vurgu yaptığını söyleyen İsmail Türk, “benim onların yüzünden istifa ettiğim hanımlar, ben istifa ettikten sonra yeniden aday oldular.” dedi.

“Erkeklerin verdiklerini lütuf saymadan çalışıp çabalayıp cesur olmalılar” diyen İsmail Türk, “kendileri kopara kopara almalılar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda, “kadın-erkek yan yana oturamaz, fotoğraf çektiremez” tartışması çıkmış, bir partili milletvekili, aday listesinde 5. sırada yer alan Havva Türk'ün oturduğu yerin değişmesini istemişti. İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi, bu isteğe tepki gösterirken bir partili, "Kadın ile erkek yan yana fotoğraf çekilemez. İslamiyet’te böyle olmaz” diye bağırmıştı. Yerini değiştirdikten sonra “Oldu mu şimdi? Kurtardık mı İslamiyet’i?" diyen Çerçi, tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

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