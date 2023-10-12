İsmail Türk’ün “Türkyılmaz” belgeseli 25 Ekim'de ekranlarda olacak

Belgesel, İlteriş Vakfı ve Vakıf Başkanı Kaptan Mustafa Can önderliğinde, Alp Armutlu yönetmenliğinde hazırlandı.

Türkyılmaz: Doğruya Doğru Tespitleriyle Aydınlanan Bir Yüz

İsmail Türk, Türkiye’nin yetiştirdiği aydınlık yüzlerden biri olarak tanınıyor. Gerek düşünceleri gerek siyasi eğilimleriyle pek çok kesimi rahatsız eden Türk, “doğruya doğru tespitleriyle” Türkçülük davasına hizmet etti. Türk, 45 yıllık mücadelesini “gençlik verdik” sözleriyle özetledi.

Siyasilerin Gözünden İsmail Türk

Belgeselin yapımcısı Kaptan Can, belgeselin amacını şöyle açıkladı: “İsmail Türk’ün Türkçülük uğruna kullandığı ömrünü, siyasiler nasıl gördü” bunu anlatmak istedim. Belgeselde, İsmail Türk’ün hayatının önemli dönemleri ve siyasi görüşleri ele alınıyor.

Belgeselin Yayın Tarihi ve Süresi

Türkyılmaz Belgeseli, 25-28 Ekim tarihlerinde CINE 1 ekranlarında yayınlanacak. Belgesel, 30’ar dakikalık olarak 4 bölüm halinde izlenebilecek.