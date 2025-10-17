Ünlü Şarkıcı İsmail Türüt, Çay TV'de katıldığı bir programda açıklamaları ile dikkat çekti.

2025 yılı mart ayında hayatını kaybeden Şarkıcı Volkan Konak'ın mezarını ziyaret ettiğini açıklayan Türüt, Konak ile arasının bir dönem açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Konak ile aralarının kötü olma sebebini de yıllar sonra ifade eden Türüt, son günlerdeki Türkiye'de yaşanan gelişmelere de gönderme yaparak şunları söyledi.

'ADAM HAKLI ÇIKTI'

"Benimle alakalı başka şeyler bekliyorlardı, ben ters vuruş yaptım. Son zamanlar, ölmeden rahmetli 4-5 sene önce bir laf etmişti, ondan kızgındım ona. “PKK’lılar evime gelsin” — böyle bir mesafe koymuştum araya. Adam bugün yaşasaydı, “Sen haklısın” demek zorunda kalacaktım. Haklı çıktı adam.

'PKK FALAN KALMADI...'

Artık PKK falan kalmadı. Bakıyorsun, Abdullah Öcalan’a “sayın” demek moda oldu. Türkiye Meclisi’nde adımı göklere çıkarıyorlar. Onun için nafile, kızmışız Volkan’a kimse kusara bakmayacak.

Türüt, Volkan Konak hayatını kaybettiğinde sosyal medyasından "Çok üzgünüm, kıymetli müzisyen değerli sanatçı kardeşim Volkan Konak’a Allah’tan rahmet başta ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" diyerek bir mesaj paylaşmıştı.