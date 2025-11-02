Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı nefes kesti.
Karşılaşmada 2-0 öne geçen Beşiktaş Orkun Kökçü'nün oyundan atılmasının ardından sahada 10 kişi kaldı.
İSMAİL YÜKSEK SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe 10 kişi rakibine karşı baskısını artırırken İsmil Yüksek farkı 1'e indiren golü kaydetti.
Milli oyuncu bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü derbide atmış oldu.
ASENSIO'NUN İLK DERBİ GOLÜ
Son dakikalarda ise Marco Asensio sahneye çıktı ve Fenerbahçe formasıyla ilk derbi golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi.