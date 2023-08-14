İsmail Yüksek: Futbol şansı bizimle değildi

Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, Gaziantep FK galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu. Yüksek, futbol şansının yanlarından olmadığını dile getirdi.

İsmail Yüksek: Futbol şansı bizimle değildi

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Yüksek'in açıklamaları;

-Ligin ilk maçları her zaman zordur. Fark açabilecek fırsatlar da bulduk. Futbol şansı yanımızda değildi ama olsun, güzel bir galibiyet aldık. Gaziantep'i tebrik ediyorum, 10 kişi çok iyi mücadele ettiler. Bugün bu maçın keyfini yaşayıp yarın perşembe günkü önemli maça odaklanacağız.

-Farkı açabilecek fırsatlar geldi, kalecinin çıkardığı toplar, direkten dönenler... Futbol şansı bizimle değildi. Yaptığımız hataları teknik ekibimiz bize aktaracak. Kendi aramızda da konuştuk. Önümüzdeki maçlara daha kuvvetli çıkacağız.

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