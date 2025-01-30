İsmail Yüksek’e Fransa’dan teklif geldi

Fenerbahçe'nin 2020 yazında Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında renklerine bağladığı İsmail Yüksek, 6 numaraya evrilmesi sonrası başarı basamaklarını hızla tırmandı.

Sofyan Amrabat gelene kadar Fenerbahçe orta sahasının vazgeçilmezi olan İsmail Yüksek, sonraki süreçte yedek kulübesine hapsoldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı İsmail Yüksek için sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi.

Sözcü'nün haberine göre Marsilya, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti.

Ancak sar lacivertlilerin milli futbolcuyu bırakmaya niyeti yok. Yönetim, İsmail Yüksek'in ücretini 50 milyon lira seviyelerine çıkararak, 2027'ye kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun kontratını 1 yıl daha uzatmak istiyor.