İsmail Yüksek'e kötü haber. Yaptığı açıklamalar pahalıya mal oldu

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İSMAİL YÜKSEK’in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Öte yandan Beşiktaş Kulübü de çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.