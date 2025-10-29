Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından düzenli bir şekilde şans bularak son haftalarda yükselen formuyla adından söz ettiren milli oyuncu İsmail Yüksek, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın dikkatini çekti.

BRIGHTON İSMAİL YÜKSEK'İ TAKİBE ALDI

Daha önce Fenerbahçe'den bir başka milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Brighton'ın İsmail Yüksek'le de ilgilendiği öne sürüldü.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İsmail Yüksek'in performansı Brigton'ın dikkatini çekti. Fabian Hürzeler yönetimindeki İngiliz ekibinin İsmail Yüksek için henüz Fenerbahçe ile temasa geçmediğı ancak bilgi toplamaya ve yakından gözlemlemeye başladı.

KENAN KOÇAK İLE GÖRÜŞTÜLER

Brighton'ın daha önce İsmail Yüksek ile birlikte çalışan isimleri arayarak bilgi topladığını belirten Sabuncuoğlu, Premier Lig kulübünün Kenan Koçak'ın eski öğrencisi hakkında görüşüne başvurduğu kaydetti.

FENERBAHÇE İLE 2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 13 maçta forma giyip 1 asist yaptı.